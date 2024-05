Bryan Danielson | Finirò sotto ai ferri prima del previsto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tutti i fan di wrestling ricorderanno la notte in cui l’allora Danielannuncio’ il ritiro dalle scene per gli infortuni rimediati in carriera che poteva avere serie ripercussioni sulla sua vita. Poi la magia, il ritorno ed il passaggio in AEW, ma le noie non spariscono. Il collo dell’American Dragon è ridotto male, e proprio lui ne ha parlato recentemente. End of an era? “Ho un dolore fortissimo al braccio. Ho una compressione nel canale dei nervi C6, C7 e T1. Questo dolore prende tutto il braccio e non passa mai. Ho parlato con il team medico e mi hanno detto che devo operarmi ilpossibile. L’unico modo che ho per sopperire attualmente è quello di spostare tutta la forza nel braccio destro. Ne ho ancora, ma devo recuperare e riposare facendo della terapia a casa.”