(Di lunedì 20 maggio 2024)(Pavia), 20 maggio 2024 - Si è trovata all'improvviso con lata in unin piena. Una donna di 74 anni è statadaideldel Distaccamento di Broni, intervenuti poco dopo le 14 di oggi, lunedì 20 maggio, sullaper la località Casa Cagnone di. La zona di alta collina è stata colpita da un breve ma intenso temporale e sullasulla quale stava procedendo laal volante della sua auto s'è verificato uno, per un breve tratto di soli 5 metri circa, ma con il terreno che ha invaso la carreggiatale, riempita quindi dicon sassi e ...

Corteno Golgi (Brescia), 1 aprile 2024 – Incidente, poco prima delle 19 del giorno di Pasqua, in via Les a Corteo Golgi , nel Bresciano. Un’ auto ha sbandato ed è finita fuori strada , precipitando nel torrente Sant’Antonio , dopo un volo di circa ...

Ponte Buggianese, 27 aprile 2024 – Fuori strada con la macchina , ma per fortuna se la cava solo con un grande spavento. E’ successo nella notte a Ponte Buggianese, dove i vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire per il recupero di una ...

"Ci siamo svegliati spaventati: la bomba d'acqua era terribile, a un certo punto è andata via la corrente. Ho vestito i bambini e siamo scesi dal quarto piano, attorno alle 9. Non si poteva nemmeno attraversare la strada perché era diventata un ...

A Zavattarello lo smottamento trasforma la strada in un torrente di fango e detriti: 74enne soccorsa dai vigili del fuoco - A Zavattarello lo smottamento trasforma la strada in un torrente di fango e detriti: 74enne soccorsa dai vigili del fuoco - Zavattarello (Pavia), 20 maggio 2024 - Si è trovata all'improvviso con la strada trasformata in un torrente in piena. Una donna di 74 anni è stata soccorsa dai vigili del fuoco del Distaccamento di ...

Stretta finale per l’apertura della bretella sul Mela: manca l’affidamento dell’incarico per la vigilanza - Stretta finale per l’apertura della bretella sul Mela: manca l’affidamento dell’incarico per la vigilanza - Siamo alla stretta finale per la riapertura della strada di cantiere, meglio conosciuta come bretella, alla foce del torrente Mela.Dopo l’approvazione del protocollo d’intera anche della giunta comuna ...

Frana piomba sulla strada, 40 persone bloccate in un rifugio a 960 metri di quota - Frana piomba sulla strada, 40 persone bloccate in un rifugio a 960 metri di quota - che ha reso intransitabile la strada a fondo naturale, lunga 14 chilometri, che percorre tutta la valle e s’imbocca subito dopo aver attraversato il torrente Settimana, prima dell’abitato di Claut. Lo ...