Veronica Peparini e Andreas Muller a Verissimo | lacrime e gioia - una famiglia allargata | Video Mediaset

Manila Nazaro e Stefano Oradei a pochi giorni dal matrimonio: "Stiamo vivendo una favola, ora sogniamo un figlio" - Manila Nazaro e Stefano Oradei a pochi giorni dal matrimonio: "Stiamo vivendo una favola, ora sogniamo un figlio" - "Il sogno più grande sarebbe allargare la famiglia, se Dio vorrà, se la vita ci sarà questo dono", spiega l'ex Miss Italia, dicendosi fiduciosa nonostante i suoi 46 anni. "Per quel che mi riguarda è ...

Veronica Peparini e l'età, la coreografa contro gli hater: «Io nonna Che noia... sono bella lo stesso» - Veronica Peparini e l'età, la coreografa contro gli hater: «Io nonna Che noia... sono bella lo stesso» - Veronica Peparini e andreas Muller saranno oggi ... Veronica Peparini ha voluto rispondere ai numerosi commenti che criticavano la loro famiglia: «Ma non vi siete annoiati di dire sempre la stessa ...

Veronica Peparini: «Il cesareo è stato difficile. Andreas è bravissimo come papà, non mi fa fare nulla». Il dolore del ballerino per il lutto - Veronica Peparini: «Il cesareo è stato difficile. andreas è bravissimo come papà, non mi fa fare nulla». Il dolore del ballerino per il lutto - Verissimo, Veronica Peparini con andreas Muller e i quattro figli: “Non so cosa posso chiedere di più”. Lui finisce in lacrime La coppia presenta le gemelline Penelope e Ginevra nell’intervista a ...