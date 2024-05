ATP Roma 2024 | Alexander Zverev concede il bis agli Internazionali d’Italia dopo sette anni - battuto Jarry in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024), per la seconda volta nella propria carriera, è campione al Foro Italico di. Il tedesco vince glibattendo per 6-4 7-5 il cileno Nicolas, andandosi così a prendere il primo grande torneo da quando è tornato dall’infortunio del Roland Garros 2022. Con questo risultato, inoltre, scalza il russo Daniil Medvedev dal numero 4 del ranking ATP. Primo momento di reale difficoltà per, osservato in tribuna da un nonno speciale quale Jaime Fillol, nel quarto game, dove sul 30 pari e poi ai vantaggi riesce però ad affidarsi al servizio e al dritto e a tenere. Sul 4-3, però, per il cileno ricominciano i problemi: una palla corta sbata lo costringe a dover salvare due palle break consecutive. ...