Gli scienziati hanno calcolato l’energia necessaria per portare in grembo un bambino Shocker | è molto

(Di giovedì 16 maggio 2024) Scoperta L’Incredibile Quantità di Energiaper una Gravidanza Glirecentementel’enorme quantità di energiaper sostenere una gravidanza umana, arrivando a una cifra sorprendente di quasi 50.000 calorie alimentari spese nel corso di nove mesi, come riportato in uno studio pubblicato sulla rivista Science. Le ricerche precedenti avevano sottostimato tale energia, presumendo erroneamente che la maggior parte fosse destinata a finire immagazzinata nel feto. Tuttavia, il 96% deltotale è in realtà il carburante extra richiesto dal corpo della donna. La Scoperta del Biologo Evoluzionista Il biologo evoluzionista Dustin Marshall e il suo teamL'articolo proviene da News Nosh.