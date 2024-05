ATP Roma - Nicolas Jarry firma l’impresa! Eliminato in rimonta Stefanos Tsitsipas ai quarti

(Di giovedì 16 maggio 2024) Impresa straordinaria di: il cileno elimina colui che era considerato il favorito del torneo,e lo fa incon lo score di 3-6, 7-5, 6-4 in quasi due ore e tredi tennis straordinario. Domani in semifinale troverà Tommy Paul e ha una grande occasione per provare a fare ancora strada. Un’impresa giocando il suo tennis tutto d’attacco: 8 ace e 36 colpi vincenti. Primo set nel quale di fatto non c’è partita sin dall’inizio: subito incisivoche trova il break già nel quarto gioco, con il greco che riesce ad essere particolarmente aggressivo quandonon serve la prima. Il cileno rischia di naufragare e salva un turno di battuta da 20 punti, cancellando quattro palle break. ...

