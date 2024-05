(Di sabato 11 maggio 2024) Bologna, 11 Maggio 2024- Una sala delgremita accoglie Stefano Accorsi e Nicolas Maupas per la visione in anteprima del primo dei due episodi della. L’uomo che ha connesso il mondo", dedicata all’inventore della radio e della comunicazione senza fili, nel 150esimo anniversario della sua nascita. “è un personaggio più noto che conosciuto, il nome dice sempre qualcosa, ma quando – soprattutto ai più giovani - viene chiesto chi fosse non tutti sanno rispondere. Denota il fatto di come si sia persa la memoria di una persona che invece ha cambiato la storia è rivoluzionato il mondo” afferma Stefano Accorsi. Accorsi e Maupas: Premioper la creatività Per l’occasione la Fondazioneha ...

Serie su Guglielmo Marconi, Modernissimo gremito per l’anteprima - serie su Guglielmo Marconi, modernissimo gremito per l’anteprima - Bagno di folla per i protagonisti Stefano Accorsi e Nicolas Maupas, attore già noto per ‘Mare Fuori’ che interpreta il giovane Guglielmo. La Fondazione ha conferito ai due artisti l’annuale premio Mar ...

Nastri d’Argento 2024, La Storia serie dell’anno: tutte le candidature - Nastri d’Argento 2024, La Storia serie dell’anno: tutte le candidature - Sono state annunciate le candidature della nuova edizione di Nastri d’Argento Grandi serie, dedicati alla serialità italiana ...

Como promosso in serie A: decisivo il pari 1-1 in casa col Cosenza, Venezia ko (1-2) a Spezia. Bari ai playout, Ascoli in serie C - Como promosso in serie A: decisivo il pari 1-1 in casa col Cosenza, Venezia ko (1-2) a Spezia. Bari ai playout, Ascoli in serie C - Como promosso in serie A: decisivo il pari in casa in rimonta 1-1 col Cosenza, Venezia sconfitto 2-1 a Spezia e costretto quindi a giocare i playoff promozione. I gol: nel pt 31' Tutino ...