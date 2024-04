Medaglia d’argento I cartelli in 10 varchi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024)al valor civile. Per il 25 Aprile arrivano in 10della città iche raccontano l’onorificenza ricevuta dal presidente Sergio Mattarella nel 2022. Orgoglio a Cernusco che saluta chi entra ed esce dalle proprie mura con la nuova iscrizione. "Se fossero solo insegne ci sarebbe poco da aggiungere - dice il sindaco Zacchetti - e invece da quando abbiamo ottenuto il riconoscimento grazie alla collaborazione con Anpi sono fiorite iniziative per ampliare la conoscenza dei fatti di quasi 80 anni fa". È nato così il percorso della Memoria in 16 luoghi chiave della Resistenza sul Naviglio ed è stato arricchito il sito memoriarinnovabile.org che dal 2008 mette a disposizione i documenti raccolti.