Juventus - senti Boksic | 'Prendi Modric! La differenza fra Vlahovic e me'

(Di giovedì 25 aprile 2024) Alen, ex attaccante della, con la quale ha vinto scudetto, Supercoppa europea e Coppa Intercontinentale nella stagione 1996-97,...

Modric alla Juve, nessun dubbio: “Due anni al top in bianconero” - La juventus è senza dubbio in una situazione particolare da sbrogliare, con un futuro ancora del tutto in bilico. La qualificazione alla finale di Coppa Italia ha dato soddisfazione, una sorta di ...calciomercato

Sabatini: "Tra l'Inter e la juventus rischiano di esserci 20 punti anche l'anno prossimo. Su Thiago Motta..." - Intervenuto a Radio Sportiva Sandro Sabatini ha parlato della differenza tra juventus e Inter: "I punti di differenza fra la juventus e l’Inter, con questa rosa, saranno ...tuttojuve

La Premier League punta Buongiorno: concorrenza per Milan e Napoli - In casa Torino la partenza di Juric potrebbe non essere l’unica della prossima estate. I granata infatti rischiano di perdere anche Alessandro Buongiorno, sul quale ci sarebbero gli occhi di diversi ...footballnews24.eu