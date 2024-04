Fosse comuni Gaza - segni di esecuzione

(Di giovedì 25 aprile 2024) 13.52 I corpi rinvenuti nellenei pressi degli ospedali Nasser e alShifa dierano "accatastati insieme" e "mostravanodi". Lo riferiscono i funzionari della protezione civile palestinese citati da al-Jazeera. Dei 392 corpi rinvenuti soltanto 65 sono stati identificati, mentre gli altri non sono riconoscibili a causa dell' avanzato stato di decomposizione o delle mutilazioni subite. Inoltre non si può escludere che alcune delle vittime siano state sottoposte a tortura.

