La settimana della visita di Janet Yellen, Segretaria del Tesoro degli Stati Uniti, in Cina per discutere di vari temi (tra cui quello, molto sentito dall’amministrazione, della competizione cinese sulle tecnologie green, come batterie, pannelli ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:45 Queste due formazioni si sono affrontate ormai 5 volte in stagione con Milano avanti 3-2 negli scontri diretti. 17:42 Questa serie sta risultando come una delle più combattute ed equilibrate degli ...

Eni, conti solidi. Il calo del gas taglia l’utile - Eni registra risultati eccellenti nonostante la flessione dei prezzi del gas. Focus su energia rinnovabile e mobilità sostenibile. Prospettive positive e buy-back azioni in aumento. Decisione favorevo ...quotidiano

Musk: la Model 2 debutterà all'inizio del 2025, se non prima - L'imprenditore ha fornito nuovi dettagli sull’attesa compatta a prezzi accessibili. Male i conti trimestrali, tagli al personale anche in Germania ...quattroruote

S&P taglia rating di Kering per via Montenapoleone e Gucci - S&P taglia il rating di Kering ad A-/A-2 (da A/A-1) alla luce dell' acquisto da 1,3 miliardi del palazzo in via Montenapoleone a Milano e dell'allarme lanciato dall'azienda sui conti di Gucci. (ANSA) ...ansa