Definitiva la condanna per Cospito

(Di giovedì 25 aprile 2024) Definitive le condanne a 23 anni all’anarchico Alfredo(al 41bis a Sassari) e a 17 anni e 9 mesi ad Anna Beniamino. La sesta sezione penale della corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della procura generale della corte d’appello di Torino e, contestualmente, ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle difese: di fatto è stata confermata la sentenza di secondo grado, con la pubblica accusa che aveva chiesto l’ergastolo per. La vicenda giudiziaria è relativa all’attentato alla ex caserma dei carabinieri di Fossano (Cuneo) nel 2006. Ieri mattina di fronte al palazzo della Cassazione alcuni anarchici avevano dato vita a un sit-in, esponendo gli striscioni: "Fuori Alfredo dal 41bis" e "il carcere uccide". Nella notte precedente a Roma 3 cassonetti messi al centro della carreggiata e dati alle fiamme, danneggiate vetrate di banche, ...

