Calcio | Serie A Terna femminile per Inter-Torino - è la prima volta

(Di giovedì 25 aprile 2024) Designata Ferrieri Caputi, assistenti di linea Di Monte e Trasciatti ROMA - Per la prima volta in assoluta una partita di Serie A sarà arbitrata da una terna tutta al femminile. Succederà domenica a San Siro, in occasione dell'anticipo delle 12.30 fra Inter e Torino valido per la 34esima giornata.

Le Formazioni ufficiali di Brescia-Ternana , match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie B 2023 / 2024 . La squadra di casa è in piena lotta play-off e vuole tornare alla vittoria dopo il ko di Venezia per consolidare il settimo posto. Si sono tirate fuori dalla zona play-out invece le ... Continua a leggere>>

La Serie A sta preparando una raccolta di richiesta alla Fifa per cercare di rendere il calendario internazionale più agevole, visto che i calciatori ogni anno giocano sempre più partite. La Serie A vuole meno impegni in nazionale per i giocatori Lo riporta “TuttoSport”: Un pacchetto di richieste ... Continua a leggere>>

Inter-Torino, in A per la prima volta terna arbitri al femminile - Roma, 25 apr. (askanews) – Per la prima volta una terna arbitrale tutta femminile in serie A. Accadrà domenica alle 12.30 per l’incontro tra Inter e Torino, la partita della festa scudetto dei nerazzu ...

