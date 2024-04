Boxe - Giovanna Marchese sconfitta in semifinale agli Europei | bronzo per l’azzurra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024)è statadalla russa Iuliia Chumgalakova nelladegli2024 di. La pugile italiana si è dovuta inchinare al cospetto di un’avversaria decisamente ostica, apparsa più quotata dal punto di vista tecnico e agonistico. La 24enne campana, che aveva debuttato alla Pionir di Belgrado (Serbia) regolando la spagnola Carmen Gonzalez Ortega, ha perso con verdetto unanime per 5-0 e si è messa al collo la meda dinella categoria fino a 48 kg.ha sofferto il pugilato continuo e soffocante della Chumgalakova, che ha insistito in maniera costante nella propria azione offensiva, non concedendo spazio al. Nel corso dei tre round la ...