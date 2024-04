ATP Madrid - Rafael Nadal torna in campo con Blanch col futuro incerto Sonego con Gasquet per guadagnarsi Sinner

(Di giovedì 25 aprile 2024) Seconda giornata del Masters1000 di, secondo grande appuntamento della stagione su terra che avrà il suo culmine con il Roland Garros e le Olimpiadi di Parigi. Nonostante non sia ancora il turno delle teste di serie, ci sono argomenti interessanti da sviscerare nella parte superiore del tabellone. Sul centrale si consumerà il ritorno dopo due anni di Rafa. Il mancino di Manacora giocare per l’ultima volta nel torneo che ha vinto per quattro volte in carriera e affronterà il giovanissimo Darwin, classe 2007, in un match che sarà quello con la più ampia differenza di età della storia dei Masters1000. Basti pensare che la wild card statunitense è venuta alla luce quando Rafa aveva già in bacheca tre Roland Garros e ben nove ‘1000’. Per il fuoriclasse spagnolo quello di oggi sarà un vero e ...

Nadal esprime dubbi sulla partecipazione al Roland Garros - rafael Nadal, nonostante i continui dubbi sulla sua condizione fisica, è pronto a fare il suo esordio a madrid. Affronterà il giovanissimo statunitense Darwin Blanch con l'obiettivo di tornare ad esse ...informazione

Tennis, Nadal: 'Pronto per giocare, ma non se fossimo a Parigi' - "Per me è importante poter giocare per l'ultima volta qui a madrid" anche se "non credo di essere pronto a giocare al 100%, ma abbastanza per scendere in campo. Certo, se fosse il Roland Garros, non g ...napolimagazine