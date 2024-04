AEW | Il padre di Tony Khan in soccorso di suo figlio È caos totale nel finale di Dynamite

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ildiha regalato sorprese inattese attraverso l’attacco del gruppo ELITE ai danni del proprietario della compagnia,. Dopo averlo messo KO, i Bucks, Okada e Jack Perry sono stati allontanati dal quadrato nel quale sono accorsi prima gli arbitri, poi parte del locker room e infine anche ildi, Shad. We have more questions than answers as #AEWgoes off the air and the NHL Playoffs are LIVE ON TBSWe're back with #AEWCollision and #AEWRampage immediately following The NBA Playoffs on TNT pic.twitter.com/HeUudhEE5R— AEW on TV (@AEWonTV) April 25, 2024 Sarà curioso capire gli sviluppi della faccenda durante i prossimi appuntamenti settimanali della compagnia.