25 aprile | contestata a Milano comunità ebraica - ' assassini'

tensione crescente a Milano per le Contestazioni all’indirizzo della Brigata Ebraica da parte di gruppi di manifestanti pro Palestina che hanno urlato slogan all’indirizzo dei partecipanti non graditi: “Assassini” e “Fuori i fascisti dal corteo”. In mattinata a Roma identica tensione a parti ...

Continua a leggere>>

14.57 E' partito da Porta Venezia, a Milano, il corteo per la Festa della Liberazione.L'arrivo è previsto in piazza Duomo, dove ci saranno alcuni interventi, tra cui quello del sindaco Sala, del presidente Anpi Pagliarulo e del presidente Associazione ex deportati Venegoni. Un corteo con tante ...

Continua a leggere>>