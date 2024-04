Provvedimento disciplinare per Pietro a L’Isola | interviene la produzione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dopo il furto del cibo riservato ad un cameraman, adei Famosi c’è stata un’altra trasgressione delle regole e anche in questo caso è coinvoltoFanelli. Dopo che i naufraghi hanno mangiato il riso rubato, laha deciso di intervenire con unabbastanza duro e ha tolto il fuoco a tutto il gruppo: “Visto quello che è successo e dato che gli altri naufraghi colpevoli non parlano, abbiamo deciso di spegnere il fuoco per tutti“.perFanelli. Da giovedì scorsoFanelli si trova su un’isola deserta per una missione, lo Spirito dedei Famosi gli ha garantito il fuoco e anche due pergamene per scrivere delle poesie. Il naufrago ha ...