LIVE Darderi-Monfils 6-4 - 6- - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | l’azzurro si regala la prima vittoria in un 10 -0, sfiderà Fritz al 2° turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Altra prima vincente. 30-30 Prima vincente. 15-30 Peccato, il passante di rovescio poteva finire quanto meno in campo, viste le condizioni di Monfils. 0-30 Non commentabile la volèe sotto la rete del transalpino. 0-15 Il nastro porta fuori il ... (oasport)