Tosyal? vince il bando per la Rhine Water Pipeline RWTL - uno dei più importanti progetti di trasformazione ambientale della Germania

(Adnkronos) - Colonia, 23/04/2024 - Tosçelik Spiral Boru, una delle aziende di successo di Tosyal?, produttore di acciaio di livello internazionale con sede in Turchia, riconosciuto come il più grande fabbricante di tubature in Europa, ha vinto il bando per la "Rhine Water Pipeline" (RWTL). La Rhine Water Pipeline (RWTL) rappresenta uno dei progetti di trasformazione ambientale più significativi della Germania e mira a trasportare acqua dal ... (liberoquotidiano)