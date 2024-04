Operai specializzati sempre più introvabili La soluzione è investire in formazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Milano, 22 aprile 2024. Per le imprese italiane il recruitment die tecnici si sta facendopiù difficile: in molti casi, le aziende impiegano più di sei mesi a coprire queste posizioni, con ovvie ricadute negative sulla produttività e la competitività. I dati evidenziano

Nei prossimi cinque anni in Puglia si avrà un fabbisogno occupazionale di circa 218mila unità. In sintesi: i "nuovi lavoratori" che saranno assunti da aziende private o da...

Milano, 22 aprile 2024. Per le imprese italiane il recruitment di Operai specializzati e tecnici si sta facendo sempre più difficile: in molti casi, le aziende impiegano più di sei mesi a coprire queste posizioni, con ovvie ricadute negative sulla ...

Milano, 22 aprile 2024. Per le imprese italiane il recruitment di Operai specializzati e tecnici si sta facendo sempre più difficile: in molti casi, le aziende impiegano più di sei mesi a coprire queste posizioni, con ovvie ricadute negative sulla ...

Occupazione: Livorno e Piombino in tenuta - Tiene l'occupazione nei porti di Livorno e Piombino anche se permangono delle criticità sullo stato di salute dell'Agenzia del Lavoro in Porto, sulla qualificazione professionale e sulla parità di gen ...ilnautilus

Tecnici, operai specializzati e docenti: le figure più richieste in Puglia nei prossimi cinque anni. Il report completo - Nei prossimi cinque anni in Puglia si avrà un fabbisogno occupazionale di circa 218mila unità. In sintesi: i "nuovi lavoratori" che saranno assunti da aziende private o ...quotidianodipuglia

Professori, medici, ingegneri, operai specializzati: servono 3 milioni di lavoratori al 2028 - Nei prossimi cinque anni secondo lo studio di Unioncamere calerà la domanda di operai non qualificati ma aumenterà quella per le professioni tecniche e specializzate.corriere