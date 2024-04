Borsa | l' Asia chiude in rialzo tra trimestrali e banche centrali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Le Borsetiche chiudono incon gli investitori che guardano all'esito delle. L'attenzione si concentra anche sul taglio dei tassi d'interesse da parte della Fed e della Bce, con la banca centrale cinese che ha lasciato il prime rate a un anno al 3,45%. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. Chiusura positiva per Tokyo (+1%). Sul fronte valutario continua la fase di indebolimento dello yen sul dollaro, a 154,70, e sull'euro a 164,70. A contrattazioni ancora in corso positive anche Hong Kong (+1,77%), Seul (+1,45%) e Mumbai (+0,60%). In flessione Shanghai (-0,48%) e Shenzhen (-0,38%). Avvio di settimana con pochi indicatori macroeconomici. Attesa la fiducia dei consumatori dell'Eurozona. Sul fronte delle, il componente ...