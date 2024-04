Il Volo a Verissimo - rassegnatevi | Ginoble e Baron - cala il silenzio in studio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) I battibecchi tra i tre tenorini de Iltengono banco anche a, su Canale 5. Dopo l'intervista a Repubblica in cui Ignazio Boschetto, Gianluca Ginobile e Pieroe riflettono sulla loro situazione attuale, dalle difficoltà di coniugare successo, ambizioni artistiche e rapporti personali, ammettendo pure di temere come grande insidia quella dei soldi che piovono sulle loro teste, ecco l'ospitata inda Silvia Toffanin. La domanda d'obbligo è sempre quella, la stessa che da alcuni mesi assillano i cuori dei fan: Ilsi scioglie? Scenario legittimo, visti gli ormai 15 anni di carriera insieme, iniziata quando erano dei veri e propri bambini in gara a Io Canto, vecchio show di Antonella Clerici. Una carriera che li ha visti crescere come cantanti e come uomini, con gli ...