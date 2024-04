Gli Usa stanno per sanzionare un battaglione dell’esercito d’Israele Proteste da Netanyahu - Gantz e anche Lapid

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Le sanzioni americane non colpiscono solo i coloni che hanno commesso violenze nei confronti della popolazione palestinese. Per la prima volta, lo stesso provvedimento è stato presoverso unisraeliano. Come riportato da Axios, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, annuncerà a breve sanzioni contro ilultra-ortodosso Netzah Yehuda delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) per violazioni dei diritti umani nella Cisgiordania occupata. Accuse che ildeve fronteggiare ormai da anni. Un primo passo che, tra le altre cose, ignora le violazioni denunciate nel corso dell’operazione militare nella Striscia di Gaza, ma che rappresenta un’azione senza precedenti nell’ambito della storica alleanza tra Washington e Tel Aviv. Le sanzioni vieterebbero ...