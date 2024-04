Traffico Roma del 18-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti tra casi linea lungo la tangenziale rallentamenti e code tra Salaria via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico risolto l’incidente su via Flaminia permangono code tra via di Grottarossa e via del Foro Italico disagi per lavori su via Salaria al momento code dal verso Settebagniin coda su via Pontina per lavori tra Spinaceto e Castelno verso Latina ricordiamo per interventi di potatura fino alle ore 17 di oggi via di torricola è chiusa tra via Ardeatina e via della Stazione di torricola e polizia locale Ci segnala incidente su via dei Monti Tiburtini code nei pressi di via del Casale fainelli sulla stessa via ricordiamo per lavori la chiusura delle carreggiate centrali nei pressi dell’ospedale Sandro Pertini ...