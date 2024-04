Prevendita a gonfie vele. Verso un Mazza da record

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) La scorsa stagione l’ultimo turno casalingo è coinciso con la retrocessione matematica in serie C. Dopo sette anni trascorsi nei due campionati più importanti, la sconfitta col Parma ha decretato il ritorno della Spal in terza serie gettando i tifosi spallini nello sconforto. Nonostante la delusione, nel corso dell’estate il popolo biancazzurro ha risposto presente sottoscrivendo oltre 4.500 abbonamenti. Certo a prezzi ridotti rispetto alle stagioni precedenti, ma si tratta di numeri enormi per un campionato di Lega Pro. La speranza di un torneo di vertice ha animato i tifosi, che comunque non hanno mai lasciato soli Antenucci e compagni nemmeno nei momenti più difficili. Basti pensare che il numero minimo di spettatori si è registrato in occasione del match casalingo col Sestri Levante (5.250). Più in generale, soltanto in sei gare interne su 18 l’affluenza è scesa sotto quota ...