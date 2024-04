In arrivo in primavera due festival sul pane

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tra fine maggio e inizio giugno ci aspettano, a distanza di pochi giorni, ben due eventi dedicati al. Segno che questo alimento tanto semplice quanto stratificato è ormai diventato veicolo di messaggi che trascendono l’aspetto puramente gastronomico, arrivando a toccare le sfere del sociale e persino della politica. Perché, se come ha scritto lo chef francese Alain Ducasse, «mangiare è un atto civico», ilsi sta dimostrando la massima espressione di questo agire. Dal 18 al 20 maggio le Marche ospiteranno la prima edizione di Panoramika, ilinternazionale intorno al. L’evento è organizzato da Il Gentil Verde, azienda agricola tutta al femminile, che coltiva in biologico e si estende per cinquanta ettari sulle colline di Acqualagna. Era da tempo che Giuditta Mercurio, Agnese Podgornik e Eva Sander ...

Milano – Cielo azzurro e temperature gradevoli? Non per molto. Anche in Lombardia nel week-end (quello della Domenica delle Palme ) di sole se ne vedrà poco. Colpa di un nuovo Ciclone in arrivo , con ... (ilgiorno)

Little Rocket Games – È arrivata la primavera e con lei la voglia di giocare all’aperto, ma con giochi da tavolo NUOVI!Ecco dunque una parte delle novità che la casa editrice braccianese ha in serbo ... (metropolitanmagazine)

Come vedere la Luna rosa, in arrivo il 23 aprile - Per noi in Italia purtroppo non è stato possibile ammirare l’eclissi ma possiamo accontentarci di un altro fenomeno straordinario che avverrà tra qualche giorno: stiamo parlando della cosiddetta Luna ...money

Offerte PlayStation: arriva la “primavera da Player” con tanti sconti sui giochi PS4 e PS5 - Sony ha lanciato nuove offerte per PlayStation con l’iniziativa “primavera da Player” che offre tanti sconti sui giochi PS4 e PS5. Per i prossimi giorni potrete godere di tanti giochi PS5 a partire da ...informazione

Sampdoria-Bologna primavera, la disperazione di Alesi a seguito della sconfitta con i Felsinei - Il Bologna ha vinto lo scontro salvezza contro la primavera della Sampdoria ... La sua delusione si sarebbe protratta anche fuori dal campo. Arrivato a casa infatti ha condiviso una storia sul suo ...sampnews24