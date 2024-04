La moda country vola con Beyoncé

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Effettosulla: grazie a Cowboy Carter, il nuovo album in stileprodotto dall’artista 32 volte premio Grammy,no dai negozi prodotti denim di ogni tipo, stivali e cappelli da cowboy. Il secondo atto di una trilogia cominciata con Renaissance del 2022, l’album ispirato a film western come Five Fingers For Marseilles, Urban Cowboy, The Hateful Eight e Killers of the Flower Moon contiene canzoni come Leviìs Jeans con il rapper Post Malone e parole come "denim on denim on denim on denim". La stessa Beyonce in un post è viene ritratta in pantaloni e camicia jeans e con una borsa dello stesso tessuto. L’iconico marchio Levi’s amato da Marlon Brando ma anche Albert Einstein e Steve Jobs ha visto un aumento del traffico nei suoi negozi del 20% nella settimana di Pasqua rispetto agli equivalenti ...