Serie D | la Lnd esclude la Pistoiese dal campionato | è ufficiale

(Di martedì 16 aprile 2024) Adesso è arrivata anche l’ufficialità: la Lega nazionale dilettanti ha deliberato oggi dire la Us1921 daldiD disputato nell’attuale stagione 2023-2024. Il motivo? La squadra non si è presentata in campo nelle ultime due giornate di. Come da regolamento, la nuova classifica del Girone D non terrà conto dei risultati delle partite disputate dalla società esclusa. Allo stesso modo, il calendario prevederà un turno di riposo per le squadre che avrebbero dovuto affrontarla dalla 32ª giornata in avanti. In virtù di questo provvedimento, inoltre, sarà retrocessa direttamente solo la diciassettesima classificata, rimanendo invariate le modalità dei play-out.