Fiorello e l’ultima puntata di VivaRai2 “con Amadeus e Jovanotti | forse dallo Stadio Olimpico” Una grande festa d’addio?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Noi qui a FQMagazine abbiamo in testa il ritornello di Insieme a te non ci sto più da che, questa mattina, ha annunciato un’ultimadiche avrà una certa epicità. Lo showman ha annunciato chesarà “ospite da noi il 10 maggio e credo che saràcosa che farà in Rai”. Poi: “Per quellaaspettiamo anchee molto probabilmente ci faranno utilizzare lo, sarà unapazzesca. E ci sono anche i tennisti in zona, chissà…”. Una. La domanda è, una? Mentre sono attese in queste ore le conferme quanto al passaggio dial Nove, il pensiero va anche alla ...