Ai confini dell’universo | nei cieli di Manciano osservazione da record grazie al buio

(Di lunedì 15 aprile 2024)(Grosseto), 15 aprile 2024 – Nelle scorse settimane, il cielo piùdell'Italia peninsulare ha permesso un'astronomica da: i telescopi del Virtual Telescope Project, installati a, in provincia di Grosseto, sono riusciti ad immortalare il quasar più lontano osservabile alle lunghezze d'onda della luce visibile, cioè un nucleo galattico attivo formato da un buco nero supermassiccio in accrescimento. Mai prima d'ora, infatti, un telescopio da 350 millimetri di apertura si era spinto così lontano nello spazio e nel tempo, individuando un oggetto distante 12,9 miliardi di anni luce: ciò significa che, quando la sua luce è partita per giungere fino a noi, l'universo aveva meno di 900 milioni di anni, contro un'età attuale stimata in 13,7 miliardi di anni. Il ...