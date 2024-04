Scontro di mercato tra Napoli e Juve | Ferguson nel mirino

Uno scontro improvviso. Il bilancio dell’incidente verificatosi ieri pomeriggio a Mercato San Severino , in via Nuova Variante, è fortunatamente contenuto. Si tratta solamente di due persone ferite, ... (zon)

Come in tutte le questioni contese, a mettere un po’ di ordine ai fatti ci pensa la cronologia. La realizzazione del nuovo supermercato in Viale Volano – con le operazioni di taglio degli alberi ... (ilrestodelcarlino)