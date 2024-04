Segni che ChatGPT sta inquinando la peer review

Leggi tutta la notizia su newsnosh

Difficili da Riprodurre: Nuova Tecnica per Monitorare l'Attività Neuronale Una nuova tecnica per misurare l'attività cerebrale negli animali anestetizzati, chiamata DIANA, è stata oggetto di discussione tra i neuroscienziati. Studi recenti suggeriscono possibili errori sperimentali o selezioni di dati soggettive, sollevando dubbi sulla sua riproducibilità. Il ricercatore capo, Jang-Yeon Park, rimane fiducioso. Elezioni in India: Impatto Sulla Ricerca Scientifica Con le elezioni generali in India all'orizzonte, i ricercatori sperano in maggiori investimenti scientifici. Tuttavia, esiste preoccupazione per il limitato aumento dei finanziamenti rispetto alla crescita economica, e per il controllo governativo sulla distribuzione dei fondi, che potrebbe penalizzare la ricerca