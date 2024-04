Pescara | auto contro muro | due morti

(Di venerdì 12 aprile 2024) 10.30 Due persone, un 23enne residente a Penne () e una donna di 33 anni,sono morte nella notte in un incidente stradale avvenuto nella galleria della Ss 714, nell'area di Montesilvano (Pe). Secondo prime ricostruzioni, l'su cui viaggiavano avrebbe improvvisamente sbandato, finendoildi cemento. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e 118 ma per i due giovani non c'era più niente da fare.

Un uomo e una donna di 23 e 33 anni sono Morti in un incidente stradale a Montesilvano : l'auto si è schiantata contro il muro in una galleria (notizie.virgilio)

Pescara, a che punto sono i lavori in via Pantini Decine di tronchi accatastati, visibili i segni dell'incendio - Dopo il devastante incendio del primo agosto 2021 che ha profondamente segnato la Pineta Dannunziana, sono attualmente in corso i lavori per ripristinare il polmone verde di Pescara. I tronchi ...ilmessaggero

Morto in scooter nell'incidente a Calcinate vicino Bergamo, schianto con un'auto: illeso il conducente - Un 48enne è morto in un incidente avvenuto a Calcinate, in provincia di Bergamo, per lo schianto con auto mentre viaggiava sul suo scooter ...notizie.virgilio

Nella notte un’auto si schianta contro un muro di cemento a Montesilvano: morti due giovani - Foto Il Pescara Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili ... il decesso dei due giovani i cui corpi si trovavano fra le lamiere accartocciate della auto. Per permettere il lavoro dei ...repubblica