L’inesauribile evoluzione artistica di Ghemon

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 12 aprile 2024) Gianluca Picariello, in arte, è sempre stato allergico alle etichette. Non esistono, infatti, tanti rapper ad aver pubblicato album dal titolo “La rivincita dei buoni” (2007): una provocazione che dice molto sulla sua capacità di accantonare i preconcetti per dare spazio alla creatività in tutte le sue accezioni. Nonostante il forte legame con la cultura hip-hop, il 42enne di Avellino è gradualmente riuscito a integrare alla sua musica una componente melodica – caratteristica che gli ha anche permesso di partecipare a due festival di Sanremo – per fornire carburante a un’inesauribile. Il nuovo capitolo di questo processo è anche il più inaspettato, perché – ormai da circa un anno –ha letteralmente cambiato lavoro, passando dalla musica alla stand-up comedy. Con lo spettacolo “Una ...