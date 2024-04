Gf Vip | ex Vippona in dolce attesa dopo la tragedia di due anni fa | l’annuncio

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 12 aprile 2024) È nuovamente inladi duefa un’ex protagonista del Gf Vip.è stato dato con grande emozione direttamente dall’ex, l’influencer Selvaggia Roma. Il video pubblicato sul suo profilo Instagram con la seguente didascalia: Volevo condividere con voi la cosa più bella per noi. Il nostro cuore a ricominciato a battere sul serio. Speranza e amore ci hanno portato a incoronare il nostro sogno che ci è stato portato via un anno e mezzo fa per un brutto virus. Oltre la mia stupenda famiglia, voglio ringraziare tutte quelle mamme che ancora oggi mi hanno salvato da quel buio da quella angoscia dove pensavo di non riuscire a superare. AUGURO SPERANZA E GIOIA A TUTTE VOI. Visualizza questo post su ...