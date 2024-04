Biden | mi aspetto che l’Iran colpisca Israele a breve Usa | rinforzi in Medio Oriente dopo minacce Iran

(Di venerdì 12 aprile 2024) Due fonti Usa hanno rivelato alla Cbs, notizie riprese anche dai media israeliani, che un attacco dalsupotrebbe includere più di 100 droni e decine di missili indirizzati a obiettivi militari all’interno del territorio dello stato ebraico. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato al telefono con l’omologoiano Hossein Amir-Ambdollahian, sullo sfondo delle rinnovate tensioni inl’attacco al consolato di Teheran a Damasco. Il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano Herzi Halevi ha fatto sapere che «siamo fortemente preparati in attacco e difesa contro qualsiasi minaccia. Siamo in guerra e da circa 6 mesi siamo a un elevato livello di preparazione». Parigi e Berlino invitano a evitare viaggi in, ...

Biden: «Iran tenterà di colpire Israele a breve». E lancia un appello a Teheran: «Non lo fate» - "Non voglio entrare nel merito di informazioni sicure, ma mi aspetto che l'Iran tenti di colpire Israele nel breve termine, più prima che dopo", come ritorsione per l'attacco in Siria, ha detto il ...leggo

Biden: “Mi aspetto che l’Iran attacchi Israele a breve”. Hezbollah lancia 40-50 razzi sul nord del Paese. Gli Usa inviano rinforzi - Mentre in Israele rimane l’allerta massima per le minacce di rappresaglia mosse dall’Iran, dopo il bombardamento di Tel Aviv sul consolato della Repubblica islamica a Damasco, dal Libano Hezbollah ha ...ilfattoquotidiano

Guerra Israele-Hamas, Gantz: "Restiamo liberi di agire a Gaza, anche a Rafah" - Rapporti da Gaza hanno segnalato che tre figli del leader di Hamas all'estero Ismail Haniyeh sono stati uccisi in un attacco israeliano a Gaza. Lo ha riferito Haaretz. Secondo altri media si tratta di ...tg24.sky