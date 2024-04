Australia | adolescente ucciso in un accoltellamento a Sydney

(Di venerdì 12 aprile 2024) Canberra, 12 apr. (Adnkronos/Dpa) – Unè statoin unvicino a una scuola nella periferia occidentale die un altro ragazzo ha subito gravi ferite da arma da taglio ed è stato portato in ospedale. La polizia è stata chiamata intorno alle 15,40 in seguito a un allarme di “accoltellamenti multipli” vicino a una scuola a Doonside, nella parte occidentale di. Ancor prima che gli agenti potessero arrivare sul posto, due adolescenti sono arrivati ??alla vicina stazione di polizia con ferite da taglio. Uno di loro è morto alla stazione. Non sono chiare le circostanze dell’. La polizia ha avviato un’indagine e una persona è stata arrestata. L’emittentena Abc ha riferito che le forze dell’ordine stanno ...

"Sextorsión" provoca el suicidio de un adolescente; hay dos detenidos - La policía de Nueva Gales del Sur, Australia, dio a conocer la detención de imputación de d os jóvenes en Nigeria por el presunto delito de extorsión sexual, que llevó al suicidio de un adolescente ...imagenpoblana

adolescente si suicida per ricatto sessuale: arrestati in Nigeria due uomini a cui aveva inviato foto intime - Due uomini sono stati arrestati in Nigeria per un caso di sextortion che ha portato al suicidio di un adolescente Australiano ...fanpage