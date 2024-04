Volley Serie B | C e D La Rubierese non fa sconti al Pavia Doppio 3-0 per Arbor e Cvr

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ancora un week-end molto positivo per ildiB che registra quattro vittorie reggiane da tre punti e la sola sconfitta della Tirabassi & Vezzali contro la capolista.B. Settima vittoria consecutiva per l’Ama San Martino che si porta al sesto posto al termine di una partita forse non bella, ma volitiva da parte dei ragazzi di Cervi: Canottieri Ongina–Ama 1-3 (22-25 23-25 28-26 20-25). Brizzi 24 punti, Ghelfi 19, Cassandra 14.B1. Troppo forte la Clai Imola per la Tirabassi, sconfitta in casa 0-3 (15, 15, 18). La Giusto Spiritonon fa, vince acontro la Tecnilux per 3 a 0 (19, 14, 21) e resta seconda.B2. Trionfo per le reggiane che prendono a pallonate le avversarie con un ...