Intelligenza artificiale e regole | serve un impegno dell’Unione sui diritti sostanziali

(Di lunedì 8 aprile 2024) La prepotente diffusione dell’è un tema centrale per capire il percorso evolutivo della rivoluzione tecnologica. Lo dimostra l’attenzione dell’opinione pubblica e le iniziative del Governo, che ha aperto un tavolo di approfondimento. Mentre l’Europa si affretta a definire delleper la governance dell’innovazione in questo delicato ambito, Padre Benanti, teologo consigliere di Papa Francesco ha consegnato alla Premier una prima relazione in cui insiste sulla necessità della formazione e del pensiero critico, componenti imprescindibili se vogliamo guidare la ricerca senza rimanere “schiavi” della macchina. Giusella Finocchiaro, Professoressa di diritto privato e di Internet all’Università di Bologna, avvocato cassazionista, tra i massimi esperti di privacy a livello internazionale, ha appena pubblicato ...