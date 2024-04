Edoardo Vianello | Ecco Quanto Prende Di Pensione!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 7 aprile 2024): il celebre cantante, che ha scritto canzoni ancora oggi cantate e amate da tutti, ha rivelatodidopo tanti anni di contributi.che cosa sappiamo!è stato un volto conosciutissimo ed amatissimo della musica italiana. Ancora oggi è un cantante molto apprezzato ma da qualche tempo è più lontano dalle scene. Per via della sua età e dei tanti anni di contributi versati, è andato in. Lui stesso ha rivelato la cifra della, ben poco soddisfacente.: aammonta la suaè uno dei cantanti più noti ...