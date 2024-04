Atp di Montecarlo | Sinner verso l’esordio | “Si riparte | l’obiettivo è arrivare pronto ai Giochi”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 7 aprile 2024), 7 aprile 2024 – Attende di scendere in campo al Torneo Atp diJannik. L’Azzurro, reduce dal trionfo nel Masters 1000 di Miami (leggi qui), si prepara ad affrontare una nuova avventura da numero 2 al mondo. Alla vigilia della sua partita, come riporta supertennistv.it, l’altoatesino dichiara: “Il mio primo risultato importante a livello Slam è arrivato proprio sulla terra, nel Roland Garros del 2020 (sconfitta nei quarti con Rafael Nadal, ndr), dunque non è che non ci possa giocare bene qui sopra. Il fatto è che mi sento meno a mio agio rispetto al cemento. Arrivo da un inizio anno straordinario, ho vinto tanto e sono andato oltre le attese. Ma adesso si. Per me Monte-Carlo è una specie di allenamento agonistico. Spero solo che duri più di una partita”....