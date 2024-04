Viktor Orban | duro attacco a Ilaria Salis sui social | “Da lei aggressioni barbare | non è un’eroina”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Monza, 5 aprile 2024 –diretto ada parte dei vertici del governo ungherese. L’intemerata è firmata da Zoltan Kovacs, portavoce del primo ministro, ed è quindi – de facto – attribuibile al capo dell’esecutivo. È la prima volta che Budapest utilizza toni così aspri nel caso dell’attivista brianzola detenuta con l’accusa di aver partecipato al pestaggio di un gruppo di militanti di estrema destra. "non è un'eroina - scrive Zoltan Kovacs in video su X - lei e i suoi 'compagni' sono venuti in Ungheria e hanno commessoe premeditate contro cittadini ungheresi: questi sono i fatti. Tutto il resto è una mera invenzione politica e noi difenderemo la reputazione e l'integrità ...

