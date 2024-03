Verissimo | chi sono gli ospiti di Silvia Toffanin sabato 23 marzo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 23 marzo 2024) Pubblicato il 23, 2024 (Adnkronos) –23, alle 16.30 su Canale 5, nuovo appuntamento con '', condotto da. In studio Gabriel Garko, tornato alla recitazione dopo una lunga pausa, e Anna Safroncik, protagonisti della nuova serie di Canale 5 'Se potessi dirti addio'. Intervista a Francesco Arca, in libreria con il suo primo romanzo autobiografico dedicato al padre, dal titolo 'Basta che torni'. Inoltre, sarannoGiusy Buscemi e Giorgio Marchesi, dal 27su Canale 5 con la serie 'Vanina – Un vicequestore a Catania'. In studio anche Neslihan Atagül, l’attrice che interpreta Nihan, la protagonista della nuova serie di Canale 5 'Endless Love'. Infine spazio ad Alfa, giovane rivelazione dell’ultimo ...