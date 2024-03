Uova e colombe per la gara di generosità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Dalle scatole di Natale a una raccolta solidale di Pasqua. Ambra Gallo (nella foto), che prima del 25 dicembre chiede la collaborazione dei pavesi per far recapitare un dono a chi è meno fortunato, ora ha lanciato un appello per 30di cioccolato da destinare alla Casa famiglia di Giovenzano. E la cittadinanza ha risposto alla grande, tanto che sono arrivate cento. "Abbiamo quindi deciso – spiega Ambra Gallo – di aiutare oltre alla Casa famiglia Benedetta Cambiagio anche una realtà più piccola del Vallone. Venerdì le consegneremo". Tante le donazioni singole, mentre 30sono state regalate dall’Associazione nazionale pensionati/Cia-Circolo territoriale pavese pensionati in azione; 30 da due polisportive e 30 dal Conad di Lacchiarella. Ma c’è stata anche la preziosadi Avia Pavia con tutto il ...