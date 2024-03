(Di sabato 23 marzo 2024) Lo scambio di merci sta rallentando in tutto il mondo, ma c’è un’eccezione: le esportazioni di prodotti cinesi in. È il modo che ha trovato Pechino per evitare i pesanti dazi imposti dagli Stati Uniti. Leggi

Secondo fonti britanniche, la Russia sarebbe pronta a usare armi tattiche nucleari in caso di invasione cinese. Dall'inizio della guerra in Ucraina non si fa che parlare dell’imminente scoppio di ... (ilgiornaleditalia)

Le forze armate di Taiwan starebbero pensando di acquistare un'ingente quantità di droni marini per rafforzare le proprie difese. In fase di produzione anche molteplici navi e imbarcazioni (ilgiornale)

L’invasione cinese del Messico - Lo scambio di merci sta rallentando in tutto il mondo, ma c’è un’eccezione, scrive Bloomberg: le esportazioni di prodotti cinesi in Messico. Nel 2023 erano aumentate del 35 per cento rispetto all’anno ...internazionale

Tregua in Medio Oriente, il no di Russia e Cina - Bocciata al Consiglio di sicurezza dell’Onu la risoluzione degli Stati Uniti sul cessate il fuoco. Il testo era il risultato di un mese di negoziati.laprovinciapavese.gelocal

Il mondo questa settimana: Blinken in Medio Oriente, guerra d'Ucraina, rapporti Cina-Australia, 100 giorni di Milei - Riassunto geopolitico della giornata, con analisi e link per approfondire e ricostruire il contesto. Il segretario di Stato americano Antony Blinken si è recato questa settimana in Medio Oriente per l ...limesonline