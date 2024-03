Treno di perturbazioni | Giuliacci indica le giornate nere

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 5 marzo 2024) La scorsa settimana il maltempo ha avuto la meglio in gran parte d'Italia. Piogge e temporali sono stati registrati in molte regioni tanto che, in alcuni casi, è stata fatta scattare l'allerta meteo. Ma che tempo ci aspetta? Cosa si intravede all'orizzonte? Se qualcuno sperava di poter riporre per un po' l'ombrello, si sbagliava di grosso. Il colonnello Mario, nell'articolo firmato e pubblicato su meteo.it, ha usato parole chiare: "Le condizioni meteo non accennano a cambiare e la previsione per i prossimi giorni mostra undiche continuerà ad attraversare la nostra Penisola, portando la pioggia praticamente su tutte le regioni". Stando alle parole dell'esperto, dovremo fare i conti con condizioni instabili ancora per un po'. L'alta pressione rimarrà lontana dal ...