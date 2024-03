Meno voli notturni nell’aeroporto di Orio e via libera alla Tassa sul rumore | c’è l’ok del Consiglio comunale

Episodi di violenza ai danni insegnanti (e compagni) e insulti choc. La violenza contro i docenti non accenna a diminuire: da inizio anno scolastico uno ... (leggo)

Concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al DDG n. 2575/2023: nei giorni scorsi il Ministero ha diramato il numero di ... (orizzontescuola)

Un Comune cento per cento digitale. Con benefici per il cittadino (Meno code, Meno attese) e spese contenute per l’amministrazione comunale. E naturalmente ... (ilgiorno)