Compra hashish a Giugliano e si ritrova in un blitz

(Di martedì 5 marzo 2024) dei Carabinieri, arrestato il pusher e segnalato cliente minorenne. Ha 21 anni il giovane arrestato ain Campania per spaccio di droga. Più giovane il “cliente” che, accompagnato da un coetaneo, aveva appena acquistato una stecchetta di. Il 17enne si èto al centro deldei militari e non ha potuto fare altro che consegnare la doseta. Nelle tasche del 21enne, altre 4 bustine della stessa sostanza e banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento di precedentivendite. Nell’abitazione del 21enne 54 dosi diper oltre 169 grammi di sostanza, 10 di marijuana, 2 coltelli a serramanico, 1 bilancino di precisione, due coltelli ...

Spacciava in carcere la droga che Comprava durante i permessi premio: Per superare le perquisizioni, introduceva nel suo corpo palloncini pieni di hascisc. Per coglierlo in flagrante è stata necessaria una radiografia.rainews

Padova. Vive in casa con la mamma e spaccia: il 24enne aveva mezzo chilo di hashish pronto per la vendita: PADOVA - Blitz della polizia in due appartamenti, nella stessa via, a ridosso della stazione ferroviaria di Padova dove sono state arrestate due persone per traffico di droga. Altre due ...ilgazzettino