VIDEO – Inter-Genoa | da Brozovic a Calhanoglu | i 5 migliori gol

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’ha pubblicato uncon i 5gol realizzati dai giocatori della squadra nerazzurra a San Siro contro il– L’ha condiviso unsul proprio canale YouTube con i 5gol siglati dai giocatori della squadra meneghina contro il. Da Marceload Hakan: il filmato con la top 5 delle reti realizzate dai calciatori della compagine meneghina a San Siro contro la formazione rossoblù. Fonte: YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Inter-Genoa, probabili formazioni: Inzaghi con Sanchez, Gilardino punta su Retegui: La sfida tra Inter e Genoa sarà trasmessa sia da Dazn, su sito e App ufficiale, sia da Sky che dedicherà alla partita i canali numero 201, 251, 202 e 213 oltre che l'app Sky Go. La telecronaca su Dazn ...mediagol

Arbitri anno nero, tanti errori gravi e quanti fermati: l'ultimo è Marchetti: E pure Fabbri, dopo… l’incriminata Inter-Verona 2-1 del 6 gennaio ... Venerdì e sabato è stato l’arbitro in campo a sbagliare e chi era davanti al VIDEO ha potuto far poco per “sanare” la situazione.gazzetta

Zielinski bocciato in pochi minuti, i quotidiani: "Sembra abbia già la testa all'Inter": Entra male in partita Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli, che a luglio si trasferirà all'Inter, non ha lasciato il segno nel match di ieri sera contro la Juventus. "Entra con sufficienza, ...tuttonapoli